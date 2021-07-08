Удостоверения многодетной семьи начнут выдавать в Подмосковье в электронном виде

Удостоверения многодетной семьи можно будет получать в Подмосковье в электронном виде с октября. Об этом заявила зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, механизм получения удостоверения в таком виде похож на процедуру получения полиса ОСАГО. Если раньше всем, у кого есть машина, нужно было идти покупать его самому, то теперь его просто присылают на электронную почту.

«Тут принцип тот же. Мы высылаем удостоверение многодетной семьи в личный кабинет каждого обратившегося. Но если все же семья хочет иметь корочку удостоверения, можно будет прийти в МФЦ и получить еще бумажный документ», — пояснила она.

По мнению Каклюгиной, в получении бумажной версии нет необходимости, потому что все меры, необходимые многодетной семье, будут оказаны именно по электронному удостоверению.

«Если, например, вы приехали в другой город и решили зайти в музей, а у вас нет с собой удостоверения многодетной семьи, вы сможете показать электронное и пройти по нему. То есть это удобно», — привела пример замглавы правительства.

Она уточнила, электронные удостоверения будут выдавать семьям автоматически. Суть этого проекта — облегчить жизнь многодетным семьям, избавить их от бумажной волокиты и лишнего количества документов.

«Там, где можно сделать все проактивно и поддержать нуждающихся жителей, мы сами их найдем и окажем помощь. То есть суть в этом», — заключила она.