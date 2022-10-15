Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове

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Глава Реутова проверил, как передвигаются люди с ограниченными возможностями в округе. Станислав Каторов прошел с одним из жителей по его каждодневному маршруту, чтобы узнать, что необходимо улучшить в городской среде.

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Евгений на встрече с главой смог лично рассказать о всех проблемах с безбарьерной средой.

«Проблем особых нет, есть маленькие, обидные недочеты, которые администрация помогает решать. Николай Николаевич, Станислав Анатольевич всегда реагируют оперативно — и это очень приятно», — поделился житель Реутова Евгений.

К обидным недочетам Евгений относит съезды с тротуаров и лестницы. В некоторых местах не хватает пандусов. Также он напомнил, что их нужно делать качественно — отклонение от нормы даже на 2-3 сантиметра делает спуск небезопасным. Глава пообещал учесть все просьбы и проконтролировать ход работ.

«Я сегодня очень благодарен Евгению — нашему жителю города Реутов — на Юбилейном, 72 он живет. Каждый день пользуется Юбилейным проспектом, и для нас принципиально важно было в рамках этого проекта учесть все требования по безбарьерной среде. А как проверить требования, как не с реальным человеком», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.

К маломобильным гражданам относятся не только люди с ограниченными возможностями здоровья. Удобная среда также нужна мамам с колясками, людям на костылях и пожилым гражданам.

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