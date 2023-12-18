Подмосковье 18 декабря 2023, 21:09 Удобство для жителей назвали целью цифровизации медицины Подмосковья Более 20 цифровых проектов ввели в поликлиниках Подмосковья в 2023 году РИА «Новости»

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Внедрение цифровых проектов в медицинские учреждения Московской области продолжилось в 2023 году. Всего в рамках проведенной работы больницах и поликлиниках региона для удобства жителей и врачей появились 24 цифровых услуги. Об этом в интервью «360» рассказал Директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

В качестве примера он привел проект онлайн-поликлиники. Это цифровая платформа позволяет жителям обращаться к врачам дистанционно за телемедицинской консультацией, получить электронный рецепт, а также записаться на прием при помощи чат-бота.

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«Все проекты направлены на то, чтобы жителям было удобно и они могли получить медицинскую помощь с минимальной затратой времени», — заявил Казин.

Он добавил, что проект направлен на то, чтобы сэкономить время жителям. Если это получилось, то нововведение признается успешным.

Цифровизацию услуг проводят во всех многопрофильных медицинских учреждениях во всех городских округах Подмосковья. К примеру, для педиатров и врачей ультразвуковой, и компьютерной диагностики внедрили голосовой ввод. Все озвученные пациентом жалобы или результаты обследования врачей автоматически уходят в электронную медицинскую карту, что позволяет медикам не отвлекаться от дополнительного заполнения и заниматься исключительно пациентом.