06 августа 2023, 12:54
«Удобство для избирателей». Член ОП Подмосковья Витальева — о преимуществах дистанционного голосования
Член Общественной палаты Подмосковья Витальева отметила простоту функционала ДЭГ
На предстоящих выборах губернатора Подмосковья жители региона смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Чтобы проголосовать, понадобится только смартфон, рассказала представитель Общественной палаты Московской области и штаба по наблюдению за выборами Алина Витальева. Она отметила, что процесс использования ДЭГ прост и занимает всего несколько минут.
«Для участия в электронном голосовании нужно лишь желание обладать избирательным правом, быть совершеннолетним и иметь подтвержденную запись на „Госуслугах“. <…> Информационные технологии развиваются и дают нам возможность экономить время и повышать комфорт и удобство для избирателей», — рассказала Витальева.
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Представитель региональной ОП подчеркнула, что впервые в России ДЭГ в качестве эксперимента внедрили в 2019 году на выборах депутатов Московской городской думы. Система получила положительную реакцию, и с того момента электронное голосование активно применяют на избирательных мероприятиях регионального и федерального уровня.
Для регистрации в ДЭГ жителям Подмосковья необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг.
Пользователям нужно обратить внимание на актуальность всех данных, в том числе и номера мобильного телефона для кода подтверждения.
«После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет голосовать обычным образом с помощью бюллетеня. Когда гражданин подает заявление на электронное голосование, его исключают из списка на участке. Это нужно для того, чтобы не допустить двойного участия в выборах», — уточнила Витальева.
Прием заявлений на регистрацию в ДЭГ проходит с 24 июля по 4 сентября. Проголосовать можно с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября, время московское.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.
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Единый день голосования
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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