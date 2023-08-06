Подмосковье 06 августа 2023, 12:54 «Удобство для избирателей». Член ОП Подмосковья Витальева — о преимуществах дистанционного голосования Член Общественной палаты Подмосковья Витальева отметила простоту функционала ДЭГ Телеканал «360»

Читать 360tv в

На предстоящих выборах губернатора Подмосковья жители региона смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Чтобы проголосовать, понадобится только смартфон, рассказала представитель Общественной палаты Московской области и штаба по наблюдению за выборами Алина Витальева. Она отметила, что процесс использования ДЭГ прост и занимает всего несколько минут.

«Для участия в электронном голосовании нужно лишь желание обладать избирательным правом, быть совершеннолетним и иметь подтвержденную запись на „Госуслугах“. <…> Информационные технологии развиваются и дают нам возможность экономить время и повышать комфорт и удобство для избирателей», — рассказала Витальева.

Реклама

Представитель региональной ОП подчеркнула, что впервые в России ДЭГ в качестве эксперимента внедрили в 2019 году на выборах депутатов Московской городской думы. Система получила положительную реакцию, и с того момента электронное голосование активно применяют на избирательных мероприятиях регионального и федерального уровня.

Для регистрации в ДЭГ жителям Подмосковья необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг.

Пользователям нужно обратить внимание на актуальность всех данных, в том числе и номера мобильного телефона для кода подтверждения.

«После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет голосовать обычным образом с помощью бюллетеня. Когда гражданин подает заявление на электронное голосование, его исключают из списка на участке. Это нужно для того, чтобы не допустить двойного участия в выборах», — уточнила Витальева.

Прием заявлений на регистрацию в ДЭГ проходит с 24 июля по 4 сентября. Проголосовать можно с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября, время московское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».