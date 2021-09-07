Жителям Подмосковья предложили удобный способ рассчитать цену газификации дома

Большой популярностью среди посетителей сайта АО «Мособлгаз» пользуется калькулятор стоимости работ, который позволяет предварительно рассчитать цену подключения участка. О том, как он работает, «360» рассказал генеральный директор компании Игорь Баранов.

Он отметил, что пользоваться таким калькулятором достаточно просто. Нужно рассчитать и внести информацию о том, на какой удаленности от забора находится домовладение, сколько метров трубы нужно протянуть по фасаду здания. Затем следует выбрать необходимый набор оборудования.

«Есть три стандартных пакета. Они работают по принципу корзины: вы можете убрать галочку и стоимость автоматически минусуется. Во всех пакетах зашита газовая безопасность — датчик, который в случае утечки газа перекрывает клапан», — сказал Баранов.

Генеральный директор отметил, что такое приспособление на практике действительно уже спасало жизни. Поэтому по поручению губернатора всем жителям рекомендуют установить датчик безопасности.

Кроме того, жителям Московской области не обязательно вносить всю сумму за оборудование и работы сразу. Губернатор ранее поручил организовать беспроцентную рассрочку на срок в полгода.

В АО «Мособлгаз» также занимаются улучшением оказания дистанционных услуг. На сайте организации появилась кнопка «Подключить газ», которая автоматически перенаправляет пользователя на страницу заключения договора.