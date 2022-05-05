Развитие дорожной инфраструктуры не отложат до лучших времен. Подмосковье продолжит реализацию и региональных, и федеральных проектов. Активно строятся и новые платные дороги, чтобы была альтернатива. Повышение качества жизни и удобства остается неотъемлемым приоритетом, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью радиостанции Sputnik и «360».

Большие проекты

Губернатор напомнил, что президент поставил задачу даже сейчас, в это сложное время, внимательно отнестись к реализации федеральных и региональных программ.

«Дорог в мегаполисе, как известно, много не бывает. Поэтому, сколько бы мы ни строили, программа инфраструктурного развития — это приоритет», — сказал Воробьев.

Каждая дорога нужна для развития, для удобства, для повышения качества жизни. Защищая каждый такой проект и убеждая в его объективной необходимости, регион может рассчитывать на федеральную поддержку.

«У нас реализуются большие федеральные проекты, я часто о них говорю, это М-5 „Урал“, это Москва — Казань, которая сегодня строится. Автобаны у нас тоже сегодня можно увидеть по направлению и на северо-запад, и на юг», — заявил глава Подмосковья.

Большой проект — Мытищинская хорда, которая объединит Дмитровку и Ярославское шоссе. Движение по новой магистрали запустят уже в 2024 году.

Источник фото: телеканал «360»

На подходе — трасса ЮЛА, которая пройдет в Лыткарине, Подольске и Балашихе. Это тоже важный проект, который имеет федеральную поддержку. Реконструируют и железнодорожные переезды, ведь с запуском МЦД и электричек движение становится интенсивнее. Чтобы не было шлагбаумов, нужно строить путепроводы, и четыре уже реализуют в разных частях региона. Также большая транспортная развязка появится в Вяземах.

Важно и содержание дорог, подчеркнул губернатор.

«Жители замечают, что дороги у нас в хорошем состоянии, поэтому мы здесь вместе с жителями очень тесно работаем, реагируем на их обращения и жалобы. Это, мне кажется, ключевое. Когда ты видишь проблему, сообщаешь об этом власти, и власть устраняет тот или иной дефект и недоразумение», — сказал Воробьев.

Всегда есть альтернатива

У людей всегда должен быть выбор. В регионе активно строятся и платные дороги. Такие проекты тоже очень важны на территории Подмосковья, чтобы было больше возможностей ехать и быстрее, и удобнее.

Главная идея — всегда платной дороге есть альтернатива. Поэтому тебе выбирать: по платной ехать или по бесплатной. Платная дорога — дополнительная возможность, дополнительный комфорт, другие скорости Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Платные дороги важны и для развития экономики, ведь логистика и перевозка грузов играют в этом определяющее значение, указал губернатор. И людям нравится. Только платные железнодорожные переезды часто вызывают у жителей негатив, добавил он. Поэтому власти стараются делать акцент на дорогах.

«Поэтому есть опции, возможности: хочешь — езди так, хочешь — езди по платной дороге. Единственное, что мы видим, идет очень тяжело и не поддерживается жителями — платные переезды. Поэтому мы к этому относимся также настороженно и очень внимательно смотрим, где им быть, а где постараться избежать», — добавил Воробьев.

Пробкам не место

Для проблем с пробками в Лобне этот год станет последним. В 2023 году движение станет свободным.

«У нас в плену Лобня, мы ее к концу декабря этого года вызволим — это Лобненское шоссе и обход Лобни. Это важная очень дорога, она очень востребована», — сказал Воробьев.

Проблему так называемых глупых пробок решат и в Долгопрудном.

«И всем территориям стараемся уделить внимание, чтобы жителям максимально удобно было передвигаться. Но то, что в час пик особенно пробки есть, — это факт. Это мегаполис», — признал глава региона.

Эти проекты реализуют при федеральной поддержке, а также совместно с правительством Москвы.

«Это общие планы. Это развитие Московского транспортного узла. Мы связаны одной жизнью, одними сообщениями. Поэтому и развязки, вылетные магистрали, в частности МЦД-3 и МЦД-4, которые открываем в конце 2023 и 2024 годов, — это все про качество жизни, про удобство, комфорт железнодорожного сообщения, чтобы можно было использовать общественный транспорт как альтернативу частному. Эта программа нами активно реализуется и является очевидным приоритетом», — заявил Воробьев.