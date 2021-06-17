Удобная и комфортная прививка. Воробьев поставил задачу организовать массовую вакцинацию

Губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья сказал о важности вакцинации. Он призвал помогать людям с вакцинацией, отвечать на вопросы.

«Вы знаете, что главный врач вчера сделал предписание в связи с распространением заболевания. Вы прекрасно видите, насколько напряженно работает вся система здравоохранения. <…> У нас мобилизованы все силы. И врачи работают, как говорится, не покладая рук. Мы должны внести свою лепту. Своими участием и вовлеченностью», — отметил Воробьев.

Он отметил, что в регионе каждый день наблюдается рост выявленных случаев заболевания COVID-19, а также увеличивается количество госпитализаций. Но и желающих сделать прививку тоже становится больше. Сейчас записываться на вакцинацию стали по 30–35 тысяч человек ежедневно, раньше их число не превышало 14 тысяч.

Губернатор объяснил, что обязательная вакцинация, которую предписал главный врач, необходима некоторым категориям населения, которые находятся «в гуще событий, постоянно работают и контактируют друг с другом».

Наша задача — организовать массовую вакцинацию. <…> Эти обязательные нормы для определенных категорий, безусловно, будут иметь контроль. Прежде всего, это регистрация на портале госуслуг Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что работодатели также должны нести ответственность за проведение обязательной вакцинации. Они, по словам Воробьева, должны помочь людям, которые еще не зарегистрированы на «Госуслугах», получить QR-код или сертификат, подтверждающий вакцинирование.

«Вы знаете, что QR-код появляется после второй прививки, после второго компонента. Это тоже нужно учитывать. Нам крайне важно обеспечить удобную, комфортную систему вакцинации. И все эти сложные вопросы нуждаются в особом способе коммуникаций», — добавил Андрей Воробьев.