Подмосковье 31 августа 2023, 14:15 Поезд с продуктами отправился в регулярный рейс из Подмосковья на Дальний Восток Московская железная дорога

Читать 360tv в

Удлиненный рефрижераторный поезд отправился с подмосковной станции Селятино на Дальний Восток. Рейс будет ходить регулярно, рассказали в Минтрансе региона.

В состав поезда вошло 65 фитинговых платформ с рефрижераторными контейнерами. В них отправили 1,5 тысячи тонн мясной, кондитерской и другой продукции.

Реклама

Поезд будет следовать по прямому маршруту без остановок по специальному расписанию. Время пути составит 11 дней. В обратный путь состав отправится с рыбной продукцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».