Поэт, писатель и футболист. Подмосковный школьник удивил своими талантами

Поэтический талант раскрыл на творческом конкурсе ученик четвертого класса «Гимназии „Тарасовка“» городского округа Пушкинский. Мальчик выступил со стихотворением собственного сочинения, которое привело всех в восторг. Но у юного дарования оказались способности не только к творчеству. Мальчик всерьез занимается футболом, а еще увлекается историей и географией.

По словам классного руководителя молодого поэта Аллы Щербаковой, талант мальчику передался от бабушки, которая тоже писала стихи.

«Я считаю, что все идет от семьи. Мы с ребятами, когда слушали его выступление, были удивлены. Потому что так интересно, выразительно читал. Стихотворение у него было „Осенний желтый лист“. Нам очень понравилось выступление», — отметила она.

Помимо стихотворений, школьник пишет еще и рассказы, которые пропитаны добротой и вниманием к природе. Про любимого кота Барсика, про лес и приключения на даче.

Одноклассники отметили, что не ожидали, что рядом с ними учится такой талант. Они отметили, что их друг умный, любознательный и очень интересный.

«Вдохновение приходит в самые странные моменты. То есть я могу быть просто на перемене, мне придет какая-то идея. Я подумаю, что ее нужно записать. К рассказам я готовлюсь, часто думаю об этом. А когда находится время, тогда и записываю», — признался юный поэт.

Помимо творчества школьник увлекается музыкой, историей и географией. Но главная любовь для него прежде всего футбол. Этим видом спорта мальчик занимается профессионально. Окончил школу вратарей Руслана Нигматуллина и Льва Яшина. Сейчас он стоит на защите ворот пушкинской команды «Спартак».

Мама мальчика Любава считает, что рано или поздно сын сам выберет, чему он намерен посвятить свою взрослую жизнь.

«Сейчас задача — попробовать все, что можно, а уж со временем определиться. Если он поймет, что спорт ему ближе или, может, он выберет профессию, которая близка к спорту, но связана непосредственно с профессиональным спортом, то это будет его выбор. Я всегда поддержу», — отметила она.

Сам школьник заявил, что хотел бы стать спортивным комментатором. Здесь есть и спорт, и элемент авторского творчества, которым славятся ведущие спортивных трансляций.