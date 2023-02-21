Подмосковье 21 февраля 2023, 16:15 «Помощь должна идти от сердца». Воробьев рассказал о семьях бойцов СВО в Подмосковье Губернатор Воробьев: в Подмосковья уделяют особое внимание поддержке семей участников СВО

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В Подмосковье особое внимание уделяется поддержке семей участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью «России 24», комментируя решение президента Владимира Путина создать фонд поддержки семей погибших участников спецоперации и ветеранов СВО. Глава Московской области назвал тему «очень важной».

«Мы стараемся уделять особое внимание семьям военнослужащих. Поддержка, помощь в самых разных вопросах, которые не пропишешь на бумаге, должны идти от сердца. Стараемся постоянно сопровождать семьи, сколько бы времени это не потребовало», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Он добавил, что особая тема — дети военнослужащих, они тоже нуждаются в постоянном внимании. Власти Московской области оказывают такую поддержку «от всего сердца», заявил Андрей Воробьев.

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В этом помогают волонтеры, часто — тоже из семей участников СВО.

«Такая работа нами ведется, считаем ее очень важной», — подытожил губернатор.

Он добавил, что в школах и детсадах Подмосковья учится миллион детей, и важно отвечать на их вопросы о том, что сейчас происходит в мире.