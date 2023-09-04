Подмосковье 04 сентября 2023, 15:24 «Удар, и я отключился». Избитый в Одинцове вратарь рассказал подробности происшествия Избитый в Одинцове вратарь ФК «Родина» рассказал о нападении Unsplash

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Голкипер футбольного клуба «Родина», на которого в Одинцове напали мигранты, рассказал подробности происшествия. Все случилось настолько внезапно, что парень даже не понял толком, что произошло.

Парень возвращался вместе с другом после победного матча «Родины» в Москве. Они вышли на станции Баковка и возле пруда увидели группу ребят. Голкиперу показалось, что среди них был знакомый, и он его окликнул. В ответ полилась нецензурная брань.

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«Мы не стали вступать в диалог и пошли дальше. Через пять секунд я поворачиваюсь и вижу, как по правое плечо от меня парень делает замах. Дальше — удар. Я плохо помню этот момент. Отключился. Когда пришел в себя, почувствовал сильное головокружение», — рассказал подросток.

Весь в крови, он дошел до дома и рассказал обо всем матери. Вместе они вернулись пруду и записали обидчиков на видео. Этот ролик, по словам потерпевшего, уже передали полиции.

«Личность нападавшего установлена, его ищут. Надеемся, что больше таких инцидентов не произойдет», — добавил футболист.

После избиения вратарю академии столичного футбольного клуба «Родина» наложили шесть швов. Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина начал проверку по факту избиения подростка.

Руководство клуба «Родина» окажет всю необходимую помощь несовершеннолетнему футболисту, который стал жертвой нападения мигрантов. Поддержали парня и коллеги из ФК «Броук Бойз», которые резко осудили избивших вратаря. Клуб подарил парню фирменную футболку и пригласил вместе потренироваться.

«Нам важно, чтобы этих людей нашли и они понесли наказание за свой поступок. Мы за то, чтобы по улицам нашего города было спокойно и безопасно ходить», — подчеркнул президент медийной футбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за местами массового проживания мигрантов. На коллегии МВД он сообщил, что роль правоохранительного блока в этом вопросе особенно значима.