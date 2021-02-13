«Учиться будут по Станиславскому». Наблюдатели на выборах в Подмосковье пройдут тренинги

Общественная палата Московской области готовит наблюдателей, которые будут следить за выборами 19 сентября. Для будущих работников проведут серию тренингов в деревне Аносино городского округа Истра.

В день голосования россияне выберут депутатов Госдумы, а в некоторых субъектах определится состав региональных парламентов. Выборы могут продлиться несколько дней, окончательное решение по этому поводу пока не принято.

«Кампания будет непростой, интересной, это такие сдвоенные выборы, так как Московская область наряду с Москвой всегда регион-лидер. Не просто по количеству, а и по качеству общественного наблюдения, по количеству вовлеченных в процесс людей. Потому мы решили так рано стартануть», — объяснила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Вплоть до сентября наблюдатели будут ходить на тренинги и мастер-классы, участвовать в ролевых играх. Сначала на мастер-классах они проанализируют опыт прошлых выборов, разберут сложные случаи и рассмотрят кодекс золотого стандарта для общественников. Затем их научат действовать в экстренных ситуациях, например при вбросе бюллетеней.

Тренинги пройдут представители всех муниципалитетов Подмосковья. Спустя время общественники должны будут превратиться в наставников для своих коллег.

Источник фото: телеканал «360»

«Должны научиться быть грамотными, внимательными, честными, принципиальными и конструктивными. <…> Будут совершенно конкретные ситуации разбираться в формате таких ролевых игр, когда будут предлагаться истории, реально происходящие или которые могут произойти на участке, и в предлагаемых обстоятельствах строго по Станиславскому наблюдатели будут учиться», — сказала глава совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

Институт общественного наблюдения в России работает с 2018 года, поэтому считается молодым. Тогда за ходом президентских выборов следили более 150 тысяч человек. А на места для голосования по поправкам к Конституции в 2020-м общественников вышло уже в пять раз больше. Третий год подряд Московская область числится в тройке лидеров по числу наблюдателей.