Подмосковье 20 июля 2023, 17:56 «Учиться будет сложно, но интересно». Губернатор Воробьев – об открытии технолицея в Истре Губернатор Воробьев рассказал об открытии технолицея в Истре 1 сентября

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Технолицей для будущих программистов планируют достроить в Истре к сентябрю этого года. Школа будет рассчитана на 960 мест, при ней будет работать детский сад на 320 воспитанников. На территории появится стадион с подогреваемым полем и трибунами, корпуса для проживания и другие объекты. Учреждение посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что главная задача команды учреждения — найти общий язык с родителями и раскрыть таланты учеников.

Задача команды, которую мы уже почти набрали, как раз в том, чтобы найти общий язык с родителями, помочь детям, потому что учиться в этой школе будет весьма сложно, но интересно. Важно, чтобы ребята хотели сюда приходить. Я думаю, что у нас это получится. Андрей Воробьев

В учреждении будут работать 143 педагога, многие из которых — носители иностранных языков из Великобритании, США, Австралии и других стран, а также выпускники лучших вузов. Учиться будут дети со всей страны. Они смогут попасть туда на конкурсной основе. Приемная кампания продлится до 26 августа. Учреждение уже приняло свыше трех тысяч заявок. Ребят проверят на знание русского и английского языков, а также математики.

«Что касается названия технолицея — не значит, что здесь не будет места лирикам. Задача преподавателей — раскрыть разные таланты. Если ты гуманитарий, тебе здесь тоже дадут необходимые навыки. Это школа полного дня, поэтому весь комплекс дополнительных занятий — спорт, творчество, робототехника, программирование — тоже реализуем», — отметил глава региона.

Обучение будет проходить на русском и английском языках, в программу также включат китайский, киберспорт, робототехнику, экономику, менеджмент и многие другие дисциплины. Одаренные дети смогут учиться в технолицее бесплатно.

К учреждению будут вести две дороги, одну их которых построят к началу учебного года. Вторая появится позже и будет вести от трассы М-9 «Балтия».

Ранее губернатор рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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