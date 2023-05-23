Подмосковье 23 мая 2023, 12:43 Учительница музыки из Долгопрудного победила на конкурсе классных руководителей в Подмосковье АСОУ

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Итоги дистанционного конкурса классных руководителей подвели в Подмосковье. Победителем стала учительница из Долгопрудного — об этом рассказали в Министерстве образования региона.

На региональный этап всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей подали 101 заявку. Педагогам нужно было представить свои методические разработки воспитательных мероприятий. По итогам конкурса лучшей признана учитель музыки из школы № 9 в Долгопрудном Татьяна Теплых.

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Наработки пятерых участников, набравших наибольшие баллы, будут направлены на федеральный этап конкурса, который будет проходить с 23 мая по 14 августа.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.