Подмосковье 05 июня 2023, 18:19 Учительница математики из Лобни победила на всероссийском конкурсе классных руководителей

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Классный руководитель 11 «А» из лицея Лобни Юлия Кузуб победила в педагогическом конкурсе лучших педагогических практик в области кураторства. В марафоне приняли участие более тысячи человек из 12 городов и восьми федеральных округов России.

В конкурсе участвовали классные руководители и кураторы школьных групп. По итогам марафона победителем стала учитель математики из лобненского лицея Юлия Кузуб.

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В администрации Лобни напомнили, что городской округ уделяет большое внимание развитию сферы образования. На территории муниципалитета работают 11 комплексов, включающих детские сады и школы. В микрорайоне Катюшки строится еще одна новая большая школа на 2200 мест и детский сад на 330 ребят. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, это образовательное учреждение станет одним из самых крупных в регионе.