Учительница из Подольска может представить Подмосковье на конкурсе «Учитель года»

Педагог Олеся Честных преподает литературу в подольской школе № 6, но она еще и героиня школьных мемов, рэпер и «девушка с обложки». Она не дает скучать свои ученикам и подходит к каждому уроку творчески, заранее собирая реквизит к выступлению.

Например, к уроку, посвященному творчеству поэта Ивана Бунина она приготовила песочные часы, сережки и статуэтку. В школе Олеся Честных работает уже семь лет. Здесь учились ее мама, бабушка, дядя и она сама.

Верная своему правилу, не пускать скуки в школьные стены, она предложила выпускать журнал. Сделали один выпуск, и идея понравилась всем. Сейчас в негу пишут и ученики, и их родители, и учителя. Школьники даже начали делать мемы, посвященные любимой учительнице.

«С чем у них ассоциируется класс… Здесь и цветные карандаши, и котята. И очень мне нравится идея с фейерверками, потому что я взяла их не в пятом классе, а в восьмом. Вот они говорят — мы были картонной коробкой, а оказались яркими звездочками благодаря огню», — рассказала учительница.

Олеся Евгеньевна помимо уроков занимается еще и патриотическим воспитанием детей. Она стала лауреатом регионального этапа конкурса на звание лучшего учителя. Вскоре, 25 сентября, станет известно, кто из пяти кандидатов будет представлять Подмосковье. Педагог уже готова предстать перед жюри, и зачитать ему подготовленный рэп.