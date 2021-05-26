Учительница из Подмосковья написала учебники по информатике, по которым занимаются во всей стране

В новом учебном году школьников ждут революционные перемены. На уроках информатики абсолютно во всех учебных заведениях будут учить scratch-программированию. Осваивать тонкости скретчерам предстоит по пособиям учительницы из Подмосковья Людмилы Босовой.

Она — автор учебников по информатике, по которым занимаются все школьники нашей страны от мала до велика, а часть изданий даже переведена на иностранные языки.

«Я автор учебно-методических комплектов по информатике для 5, 6, 7, 9 и 10 классов, которые используются не только в нашей стране, но и за рубежом», — говорит Людмила Босова.

Источник фото: телеканал «360»

Заслуженный педагог России рассказала, почему она по-прежнему преподает в сельской школе и как создает учебники в соавторстве с собственной дочерью и зятем. Подробности — в сюжете «360».