Учительница из Долгопрудного подготовила шесть стобалльников и девять медалистов

Педагог гимназии № 13 Долгопрудного встречает своих выпускниц. Ксения Силантьева и Наталья Коняхина уверены, что именно благодаря Екатерине Валерьевне Захаровой они набрали 100 баллов по русскому языку на ЕГЭ.

Екатерина Захарова преподает в гимназии, которую окончила сама в 2002 году. После окончания института она вернулась преподавать русский язык и литературу в родные стены.

11 «А» класс — это ее второй выпуск, у ребят Екатерина была классным руководителем. В этом выпуске сразу девять золотых медалистов и шесть человек, набравших 100 баллов по ЕГЭ.

Екатерина Валерьевна Захарова рассказала, что в этом году в тесты по русскому языку добавили новое сложное задание, в котором несколько правильных ответов. Она считает, что получить максимальный балл было очень непросто и гордится своими учениками.