«Вы у меня самые стойкие». Учительница из Подмосковья отправила письма мобилизованным бывшим ученикам | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber «Вы у меня самые стойкие». Учительница из Подмосковья отправила письма мобилизованным бывшим ученикам Учительница из Богородского округа отправила письма мобилизованным бывшим ученикам

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Учительница Татьяна Волкова из Обухова написала письмо бывшим ученикам, которые отправились в зону проведения спецоперации. Она и не думала привлекать к себе внимание, но волнительное послание попало в Сеть и тронуло тысячи жителей Подмосковья.

«Дорогие мои! Славные мальчики! Я была уверена, что вы у меня — самые стойкие, самые честные и справедливые», — пишет учительница русского языка и литературы Татьяна Волкова. Недавно она узнала о том, что нескольких ее бывших учеников мобилизовали, и захотела выразить им слова поддержки.

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«Я не воевала, но отпечаток войны лежит на мне вот уже 78 лет. Из-за фашистов я получила ранение в детстве. Вы знаете меня и помните, что ваша классная была, есть и будет такой же гордой, сильной, смелой и решительной, как вы», — написала она.

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Адрес для письма женщине не сказали, поэтому текст выложила на просторы Сети ее дочь — в надежде, что строки все-таки дойдут до ребят.

С мобилизованными парнями Татьяна Ильинична познакомилась 12 лет назад. Это были единственные дети, которых она довела до выпуска. С улыбкой вспоминает, что характер у парней уже тогда был боевой. Могли похулиганить, убежать с уроков, даже подраться. Однако после таких проделок они всегда оставляли трогательные записки с извинениями и обещаниями больше так не делать. Отношение учительницы к своим ребятам было настолько трогательное, что даже родная дочь порой ревновала.

Один из учеников Татьяны Волковой ушел на спецоперацию добровольно, других мобилизовали по повестке. Никто не спасовал, когда пришла беда. Эти парни — уже герои не только для своей пожилой учительницы, но и для тысяч жителей Богородского округа. Важно верить в их силы и ждать, когда они вернутся домой.

Единовременные выплаты в 200 тысяч рублей для мобилизованных жителей Московской области начали начислять на этой неделе. По желанию военнослужащих деньги могут получить члены семьи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать эту процедуру как можно более удобной.

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