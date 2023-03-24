Подмосковье 24 марта 2023, 20:48 Учительница из Балашихи получила знак отличия губернатора Подмосковья

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Учительницу начальных классов Татьяну Коноплеву наградили знаком отличия и благодарственным письмом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Педагог работает в школе № 16 в Балашихе.

Церемония открытия Года педагога и наставника прошла в Доме правительства Московской области 15 марта. Коноплева получила знак отличия из рук министра образования Московской области Ильи Бронштейна.

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«Я всегда считала, что учитель — это профессия, чтобы вести людей за собой. И моя целеустремленность в жизни повлияла на этот выбор. Я закончила педагогическое училище имени Константина Ушинского, а затем Орехово-Зуевский педагогический университет», — рассказала Коноплева.

Учительница преподает в начальных классах уже 30 лет. В школе № 16 она работает с 1994 года.

«Я являюсь выпускницей этой школы, так что с удовольствием пришла работать сюда», — добавила педагог.

Среднюю школу № 16 в микрорайоне Дзержинского основали в 1932 году. В 1962-м ей присвоили имя Героя Советского Союза Александра Сережникова.

Сейчас в образовательном учреждении учатся порядка 1,8 тысячи детей, а преподают более 100 педагогов.

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