Подмосковье 25 ноября 2022, 10:32 Учительница химии и биологии из школы № 18 в Серпухове получила грамоту Минпросвещения

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Химико-биологический класс школы № 18 — гордость Серпухова. В подтверждение этого Министерство просвещения РФ за многолетний и плодотворный труд наградило грамотой учительницу химии и биологии Марину Белоусову.

В химико-биологическом классе готовят будущих медиков, проводят уникальные опыты и даже ищут решения для глобальных экологических проблем. Все это под руководством Марины Белоусовой, педагога с почти 40-летним стажем.

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«Последние работы, с которыми мы выступали в этом году, это работы с растениями Южных регионов. Мы вырастили арахис, используя стимуляторы роста. И работали над бактериофагами, приближая детей к такой науке как микробиология», — рассказала учитель химии и биологии школы № 18 Марина Белоусова.

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По ее инициативе школьники сотрудничают с научными центрами Пущино, проводят собственные исследования по селекции и микробиологии. Раннее введение в различные области науки позволяет ученикам определиться с будущей профессией и вовремя подготовиться к выпускным экзаменам для поступления в лучшие вузы страны.

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