Подмосковье 04 августа 2023, 13:32 Учительница физики из Химок стала почетным жителем городского округа Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Людмила Кацыв — заслуженный учитель России. Уже 47 лет она преподает физику в лицее № 11 в Химках. Теперь она стала почетным гражданином городского округа.

«Обожаю детей и свою работу. Это моя жизнь. Учитель должен не просто уметь увлечь ребенка, но и стать для него авторитетом, другом и помощником. Мои уроки строятся в формате диалога, где ученики слушают меня, а я слышу их», — рассказала учитель физики лицея «Триумф» Людмила Кацыв.

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Людмила Кацыв приехала в Химки по распределению в 1975 году. Спустя год начала работать в школе № 11.

«По итогам учебного года в Химках увеличилось число стобалльников ЕГЭ, вырос средний балл государственных экзаменов. Все это — заслуга нашего педагогического состава. Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Символично, что именно в этом году звание почетного гражданина получает учитель», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Людмила Кацыв стала лауреатом премии губернатора Московской области в 2001 году. Через семь лет глава городского округа Химки наградил учителя почетным знаком, а в 2012-м она получила звание заслуженного учителя Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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