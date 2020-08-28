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    28 августа 2020, 22:49

    Учителям стали дарить меньше букетов в День знаний

    Анастасия Максимовских , Мария Ицкова

    В последние годы наметилась тенденция: букет на 1 сентября превращается из личного подарка в коллективный. Родители все чаще скидываются на букет цветов всем классом. Почему и что по этому поводу думают учителя?
    Учителям стали дарить меньше букетов в День знаний

    Тем временем в подмосковных теплицах цветы выращивают в больших количествах. Где, а главное, как можно сэкономить на букете, разбирался корреспондент «360». Для этого он отправился в теплицу в Дмитровском округе.

    Учителям стали дарить меньше букетов в День знаний | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В теплице — только голландские названия. В среднем в год здесь выращивают 20 миллионов роз, и не только их. Подробности — в сюжете.

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