28 августа 2020, 22:49
Учителям стали дарить меньше букетов в День знаний
В последние годы наметилась тенденция: букет на 1 сентября превращается из личного подарка в коллективный. Родители все чаще скидываются на букет цветов всем классом. Почему и что по этому поводу думают учителя?
Тем временем в подмосковных теплицах цветы выращивают в больших количествах. Где, а главное, как можно сэкономить на букете, разбирался корреспондент «360». Для этого он отправился в теплицу в Дмитровском округе.
В теплице — только голландские названия. В среднем в год здесь выращивают 20 миллионов роз, и не только их. Подробности — в сюжете.