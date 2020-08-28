Учителям стали дарить меньше букетов в День знаний

Тем временем в подмосковных теплицах цветы выращивают в больших количествах. Где, а главное, как можно сэкономить на букете, разбирался корреспондент «360». Для этого он отправился в теплицу в Дмитровском округе.

Источник фото: телеканал «360»

В теплице — только голландские названия. В среднем в год здесь выращивают 20 миллионов роз, и не только их. Подробности — в сюжете.