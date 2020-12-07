Учителей и врачей в Подмосковье не станут заставлять делать прививку от коронавируса

Учителя, врачи и сотрудники МФЦ в Подмосковье смогут получить вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Но заставлять вакцинироваться никого не будут.

«Наша позиция проста и понятна: есть приоритетные группы — учителя, врачи, сотрудники МФЦ, — безусловно, они имеют первоочередное право. Но кого-то загонять на прививку мы не имеем никакого права и ни в коем случае не будем», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так губернатор прокомментировал сообщения о том, что людей будут заставлять прививаться. По его словам, вакцина будет доступна в будущем для всех желающих, но пока в приоритете именно люди определенных профессий.

О начале масштабной вакцинации от коронавируса в России объявил на прошлой неделе президент Владимир Путин. Около пяти тысяч человек уже привились в Московской области. На этой неделе регион получит дополнительный объем препаратов для вакцинации.

За последние сутки в области зафиксировали 1315 случаев коронавируса. За все время эпидемии в Подмосковье COVID-19 подтвердился у 119 550 местных жителей. Вылечился 85 021 человек, умерли 2283.