Подмосковье 30 ноября 2022, 18:35 Учителя смогут получить 1 млн рублей за трудоустройство в сельских школах Подмосковья в 2023 году Unsplash

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Программу по привлечению учителей в села и деревни Подмосковья продолжат в 2023 году. Педагоги смогут получить выплату в один миллион рублей и распорядиться ею по своему усмотрению.

«Прием заявок на участие в программе „Земский учитель“ начнется 10 января и продлится до 15 апреля. Учителя, желающие переехать в сельскую местность Подмосковья, смогут получить один миллион рублей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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По программе «Земский учитель» в школы региона уже трудоустроилось свыше 100 педагогов. Победители конкурсного отбора могут использовать стимулирующую выплату по своему усмотрению, но при этом они должны будут отработать не менее пяти лет.

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С информацией об условиях программы можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Московской области.

В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева также будет продлена программа поддержки учителей. Получателями сертификатов на социальную ипотеку станут 73 педагога из Подмосковья.

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