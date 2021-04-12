Молодые учителя Подмосковья смогут подать заявки на соципотеку до 14 мая

В Подмосковье начался прием заявок молодых учителей на льготу для покупки жилья. Ее получают по программе «Социальная ипотека».

Подать документы можно будет до 14 мая, подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина. Льгота предусмотрена для специалистов не старше 35 лет.

У претендентов обязательно должен быть педагогический стаж работы в Московской области не менее трех лет.

Желающих получить соципотеку в Подмосковье с каждым годом все больше. Это отличная мера поддержки, которая действительно работает Ирина Каклюгина.

Стоимость квартиры берет на себя областное правительство — ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. А всего в этом году сертификат на жилье получат 110 педагогов: учителя и воспитатели.

Все подробности об участии в этой программе можно узнать на официальном сайте Министерства образования Подмосковья, в разделах «Деятельность» — «Мероприятия».