Более 50 учителей Подмосковья вошли в список лучших в России

В список лучших учителей России включили 52 педагога из Подмосковья. Они получат по 200 тысяч рублей.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, список лучших учителей утвердило Министерство просвещения России. Я очень горжусь нашими учителями, высокие достижения которых отметили не только на региональном, но и на федеральном уровне. Дальнейших успехов и новых побед! Ирина Каклюгина. Список лучших педагогов составляют каждый год. Эксперты оценивают их достижения в организации образовательного процесса и результаты внеурочной деятельности их учеников.