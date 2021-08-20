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    20 августа 2021, 16:11

    Более 50 учителей Подмосковья вошли в список лучших в России

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В список лучших учителей России включили 52 педагога из Подмосковья. Они получат по 200 тысяч рублей.

    Более 50 учителей Подмосковья вошли в список лучших в России

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, список лучших учителей утвердило Министерство просвещения России.

    Я очень горжусь нашими учителями, высокие достижения которых отметили не только на региональном, но и на федеральном уровне. Дальнейших успехов и новых побед!

    Ирина Каклюгина.

    Список лучших педагогов составляют каждый год. Эксперты оценивают их достижения в организации образовательного процесса и результаты внеурочной деятельности их учеников.