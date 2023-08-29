Подмосковье 29 августа 2023, 17:36 Учителя из разных регионов посетили ежегодную конференцию педагогов в Подмосковье Министерство образования МО

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Ежегодная августовская конференция педагогов под названием «Разные равные — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» прошла в Химках. Подробнее рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

На конференцию приехали гости из Москвы, Московской и Липецкой областей. Мероприятие посвятили вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Педагоги говорили о процессе становления личности детей-инвалидов, их обучении и воспитании. С докладом по теме «Профобучение по профессиям на базе основного общего образования специальных (коррекционных) общеобразовательных школ без получения среднего (полного) общего образования» выступили представители колледжа «Подмосковье».

«В целом, мероприятие было очень интересным и полезным, так как оно позволило участникам обменяться опытом и знаниями в области социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил заместитель директора «Подмосковья» Николай Алексеев.

В конце конференции участникам вручили памятные подарки и почетные грамоты от администрации Химок за вклад в развитие педагогической общественности региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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