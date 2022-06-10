Учителя из Подмосковья обменялись опытом работы с коллегами из ДНР и ЛНР

В Подмосковье подписали соглашения о сотрудничестве между директорами школ региона и их коллегами из ДНР и ЛНР. Прошли различные мастер-классы, стороны и дальше будут помогать друг другу организовывать работу в образовании. Для преподавателей из Донбасса подготовили интересную культурную программу, в том числе экскурсии по Москве, посещение Красной площади.

Подписание документов прошло в рамках масштабного форума «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности». Всего в его ходе подписали 33 соглашения о сотрудничестве в самых разных сферах образования. С коллегами из ДНР и ЛНР будут работать директора и преподаватели ведущих школ Подмосковья.

«Мастер-классы были по разным темам — от формирования функциональной грамотности до особенностей развития образовательной организации. Наше сотрудничество продолжится, подмосковные педагоги будут помогать коллегам в организации образовательной деятельности», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что в целом на форуме встретились и пообщались больше двухсот педагогов и директоров из Донбасса. Подмосковные коллеги отметили, что встреча получилась очень интересной, обмен опытом оказался обширным.

Сам форум проходил в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовало Министерство образования Подмосковья вместе с Министерством просвещения России.

Ранее такое сотрудничество прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что у подмосковных школ много собственных традиций и наработок в образовании, которыми они с радостью поделятся со своими коллегами из Донбасса. По его словам, обе стороны заинтересованы, чтобы образование в школах было на высоте — от этого во многом зависит жизнь подрастающего поколения.