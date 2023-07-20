Подмосковье 20 июля 2023, 17:49 Учителя из Люберец получили четыре сертификата на соципотеку Бархатова Мария Владимировна / Пресс-служба Министерства образования МО

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Четыре учителя из Люберец получили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Всего с начала года сертификаты на приобретение собственного жилья получили 39 учителей и молодых педагогов Подмосковья.

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«Начиная с 2016 года уже более 500 сотрудников образования получили собственные квартиры благодаря программе соципотеки. В этом году обладателями сертификатов на собственное жилье станут 73 человека», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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