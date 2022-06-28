Учителя из ЛДНР приехали в Подмосковье

В Московскую область приехали преподаватели с освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик. Педагоги прибыли в Подмосковье, чтобы повысить свою квалификацию и как можно ближе познакомиться с российской системой образования перед новым учебным годом. Их встретил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Встреча проходила в областной гимназии имени Примакова. Учителей из ЛДНР интересовали поставки педагогической литературы, курсы повышения квалификации. Также много говорили о том, как в республиках будет восстанавливаться инфраструктура — для современного обучения, к примеру, очень важен доступ в интернет.

Еще одним вопросом, который поднимался на встрече, стала система оплаты труда и поддержки тех, кто, помимо преподавания собственного предмета, решил взять на себя и классное руководство.

Министр Кравцов отдельно остановился на современном этапе развития российской системы общего и дополнительного образования, рассказал о качественно новом подходе к созданию инфраструктуры — реализации программы капитального ремонта школ.

Для учителей из ЛДНР были организованы не только семинары, но и многочисленные экскурсии. В том числе прогулка по Красной площади в Москве, в подмосковные музеи. Для них провели мастер-классы и концертные программы.