07 августа 2023, 14:19
Учителя из Химок прошли курсы повышения квалификации в детском центре «Артек»
Учителя из школы № 31 в Химках прошли курсы повышения квалификации в детском центре «Артек». Всего в семинарах участвовали более 150 педагогов из 27 регионов страны.
Химкинские учителя прошли конкурсный отбор региональных и федеральных координаторов. Частью команды стали директор школы Ольга Марасанова, советник по воспитанию Мехрибан Амирова и заместитель директора по воспитательной работе Наталия Ермакова.
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«Когда пришло письмо с приглашением принять участие в обучении, никаких раздумий у нас не было. „Артек“ — это уникальный лагерь, мечта каждого ребенка. Как оказалось, попасть в „Артек“ во взрослом возрасте тоже мечтают многие. Мы рады, что наша мечта сбылась!» — рассказала директор школы № 31 Ольга Марасанова.
Учителя обменялись опытом с коллегами из других регионов — химкинская делегация представила проект организации школьного музея. Преподаватели смогли пройти обучение по программе «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации» и посетили семинары по трем направлениям: «Системность и единство», «Ценности и смыслы» и «Стратегия и ресурсы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.
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