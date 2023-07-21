Подмосковье 21 июля 2023, 17:40 Учителя из Химок получили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека»

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Преподавателям школы «Лидер» и дошкольного отделения «Пчелка» из Химок вручили сертификаты на покупку собственного жилья. Педагоги получили документы по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека».

По словам министра образования Подмосковья Ильи Бронштейна, программа работает в регионе с 2016 года. За это время получили сертификаты более 600 учителей-предметников, молодых педагогов и воспитателей детских садов.

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Самое главное, все они продолжают работать в Московской области. Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Достижения учителя — это всегда достижения учеников, а значит, наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — отметил глава ведомства.

Воспитательница химкинского дошкольного учреждения «Пчелка» Анна Королева работает в Московской области с 2013 года. Преподаватель родилась в Узбекистане, профессию получила в Оренбургском государственном педагогическом университете. Она подчеркнула, что для получения сертификата потребовалось приложить много усилий.

«Начался путь в январе этого года с подачи документов. В апреле сообщили, что прошла первый этап и должна явиться на очную комиссию. Через три дня после прохождения комиссии пришло письмо о том, что я вошла в число победителей. Еще через два месяца получила долгожданный сертификат. Квартиру планирую купить в Подрезково», — поделилась педагог.

Также сертификат на социальную ипотеку получила учитель младших классов высшей категории школы «Лидер» Ирина Горст. Она окончила государственный университет имени Ивана Алексеевича Бунина в городе Ельце Липецкой области по специальности «Педагогика и методика начального образования: коррекционно-педагогическая деятельность учителя». Кроме того, Ирина — лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года» и других престижных педагогических премий.

Субсидия по документу рассчитана на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки и компенсирует сумму основного долга. Участники программы оплачивают только проценты по кредиту.

«Одна из мер поддержки — „Социальная ипотека“. За время действия программы педагогам был вручен 561 сертификат на приобретение жилья. Всего в этом году их получат 73 человека — 33 учителя, 20 молодых специалистов и 20 воспитателей. А чтобы самые ценные кадры не имели проблем с покупкой жилья, мы ежегодно стараемся эту программу расширять», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В рамках проекта собственное жилье на льготных условиях могут получить не только учителя, но и медицинские работники, молодые ученые, специалисты в области оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры. В этом году сертификаты получили сотрудники Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаша» и наставники спортивных школ Химок.

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