Подмосковье 06 апреля 2023, 12:50 Учителя из 15 округов Подмосковья прошли во второй тур конкурса «Педагог года» Губернский колледж

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В Московской области подвели итоги первого тура конкурса «Учитель года Подмосковья». В следующий тур прошли участники из 15 округов.

«В представленных мастер-классах оценивались профессиональная компетентность учителя, ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения, способность к импровизации, коммуникативная культура», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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Во время торжественной церемонии всем участникам вручили именные плакетки и подарки от Московской областной организации профсоюза работников народного образования.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сейчас возводят 37 новых школ.

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