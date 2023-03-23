23 марта 2023, 17:09
Учителя информатики и естественных наук из Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийской олимпиаде
Всероссийская профессиональная олимпиада для педагогов стартовала в Подмосковье — об этом сообщили в министерстве образования. Участвовать смогут учителя информатики, физики, химии и биологии.
Профессиональная олимпиада пройдет по двум направлениям: «ПРО-IT» для учителей информатики и «ДНК науки» для преподавателей физики, химии и биологии. Испытания состоятся сначала в дистанционном формате, после чего педагогов пригласят в очный региональный тур. Финальный этап пройдет в мае.
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Участие в олимпиаде бесплатное. Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.
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Почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.
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