Подмосковье 23 марта 2023, 17:09 Учителя информатики и естественных наук из Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийской олимпиаде http://konkurs.apkpro.ru

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Всероссийская профессиональная олимпиада для педагогов стартовала в Подмосковье — об этом сообщили в министерстве образования. Участвовать смогут учителя информатики, физики, химии и биологии.

Профессиональная олимпиада пройдет по двум направлениям: «ПРО-IT» для учителей информатики и «ДНК науки» для преподавателей физики, химии и биологии. Испытания состоятся сначала в дистанционном формате, после чего педагогов пригласят в очный региональный тур. Финальный этап пройдет в мае.

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Участие в олимпиаде бесплатное. Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.

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