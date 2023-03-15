Подмосковье 15 марта 2023, 11:17 Учителя биологии из Подмосковья смогут бесплатно пройти курсы по подготовке учеников к олимпиадам Unsplash

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Образовательный центр «Взлет» пригласил учителей из Подмосковья на программу «Олимпиадная подготовка по биологии». Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Программа пройдет с 3 по 9 апреля в Гимназии имени Примакова. Участие и проживание бесплатное, но учителям понадобится пройти конкурсный отбор.

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С педагогами будут работать члены жюри олимпиад по биологии, ведущие преподаватели МГУ имени Ломоносова и сотрудники отделения биологических наук РАН. Эксперты познакомятся с особенностями преподавания углубленной и олимпиадной биологии и подскажут, как можно более эффективно готовить учеников.

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Зарегистрироваться можно до 18:00 24 марта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 1,8 миллиарда направят в 2023 году на программу «Социальная ипотека». Приобрести жилье на льготных условиях смогут почти 300 специалистов, включая врачей и учителей.