Подмосковье 03 марта 2023, 11:40 Учителя английского языка из Подмосковья смогут бесплатно пройти образовательную программу Unsplash

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Профильная программа центра «Взлет» для учителей английского языка будет проходить в течение трех дней с 14 по 16 апреля в Гимназии Примакова в Одинцове. Участие для педагогов, успешно прошедших конкурсный отбор, является бесплатным.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что во время курсов учителя получат доступ к учебным материалам высококлассных специалистов региона. Педагоги обсудят эффективные методики и приемы подготовки к олимпиадам по английскому языку и сами научатся создавать пособия для подготовки школьников.

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Зарегистрироваться на профильную программу можно до 24 марта по ссылке.

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сообщили, что школьники из Химок вышли в финал Национальной технологической олимпиады.