Учителей в Лосино-Петровском поздравили с праздником большим концертом

Учителей Лосино-Петровского городского округа поздравили с профессиональным праздником — Международным днем учителя. Для педагогов подготовили большой праздничный концерт. В программе были вокальные номера, театральные сценки и даже балет.

На сегодняшний день в Лосино-Петровском трудятся более 850 педагогов. Большая часть из них высшей и первой квалификационной категории, 17 учителей имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Учитель английского и французского языков из школы № 1 Лариса Чернушка в этом году вошла в топ-100 педагогов Московской области. По ее словам, она с детства хотела стать учителем и пошла по стопам своей матери. Профессию Чернушка считает творческой, не дающей стоять на месте и подталкивающей к постоянному развитию.

«Учитель, он как гончар. Он создает из глины изумительный сосуд. Так и учитель, он наполняет души детей теплом, знаниями, любовью, милосердием», — отметила она.

Глава городского округа Иван Курданин поздравил всех учителей с их профессиональным праздником. Лучшим работникам вручили грамоты и благодарственные письма.

«Сегодня очень большой праздник — Международный день учителя. Учитель — это такая профессия, в которую приходят на всю жизнь. Учитель должен обладать в первую очередь большой душой, чтобы воспитывать наших детей. Перед учителями большая ответственность. Наши учителя воспитывают будущее. Будущее поколение наших российских детей», — отметил он.