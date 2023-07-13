Подмосковье 13 июля 2023, 16:23 Учителей с самым большим количеством стобалльников по ЕГЭ назвали в Подмосковье Шароухова Елена Владимировна / Пресс-служба министерства образования Московской области

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Трое учителей из Подмосковья подготовили наибольшее количество стобалльников. Это Елена Шароухова из Королева, Максим Голубев из Долгопрудного и Евгения Сафонова из Сергиева Посада. Каждый из них подготовил шесть учеников, получивших наивысший балл.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, Елена Шароухова работает учителем русского языка и литературы более 27 лет, из них два года — в лицее научно-инжененого профиля. Ежегодно ее ученики становится призерами и победителями конкурсов и олимпиад. В этом году выпускники учреждения показали высокие результаты на ЕГЭ. Средний балл по русскому языку составил 89, по литературе — 99. При этом четыре человека получили наивысший балл по русскому языку и два — по литературе.

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Евгения Сафонова работает учителем русского языка и литературы в Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского. Она уделяет особое внимание научной и проектной деятельности школьников, а также готовит их к олимпиадам. Работы, сделанные под ее руководством, занимают призовые места в региональных и всероссийских конкурсах.

Максим Голубев преподает математику в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Его ученики показывают высокие результаты как на экзаменах, так и на олимпиадах. Недавно они получили дипломы первой и второй степени на международной олимпиаде «Туймаада» по математике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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