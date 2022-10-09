Учителей поздравили с профессиональным праздником и вручили награды в Котельниках | 360°

Эксклюзив 09 октября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Учителей поздравили с профессиональным праздником и вручили награды в Котельниках Глава городского округа Котельники поздравил учителей с профессиональным праздником Telegram-канал Сергей Жигалкин

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В новой школе № 1 в микрорайоне Южный в Котельниках провели торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Преподавателей поздравил с профессиональным праздником глава городского округа Сергей Жигалкин.

На мероприятии присутствовали педагоги городских школ № 1, № 2 и № 3.

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«Это благородная профессия, которая действительно позволяет нашим ученикам впоследствии, будучи уже взрослыми, становиться ячейкой нашего общества. И от того, какую душу вы в них вкладываете, какие знания, от этого зависит не только наш завтрашний день, но зависит наше будущее», — сказал он.

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Жигалкин вручил учителям и воспитателям почетные грамоты и благодарственные письма.

«Вы формируете их, помогаете становиться мужчинами и женщинами с больших букв, личностями. Большое спасибо хочу сказать за это. Но помимо всего прочего, они выходят в жизнь и становятся гражданами своего государства, которое они должны хранить и хранят, и которое они приумножают богатством, и поэтому ваша роль и ваша профессия очень важны для общества и государства», — заявил на празднике депутат Сергей Архипов.

Мероприятие украсили творческие номера в исполнении участников коллективов Культурного комплекса «Котельники» и педагога Ксении Соломоновой.

В сентябре город Котельники отпраздновал свой 399-й день рождения. Основной площадкой для праздника стал Кузьминский лесопарк.

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