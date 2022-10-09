Учителей поздравили с профессиональным праздником и вручили награды в Котельниках | 360°

Все новости

Технологии

09 октября 2022, 10:51

Новое производство тротуарной плитки запустят в Коломне

Спецоперация

09 октября 2022, 10:44

«Страшно, но я сам выбрал этот путь». Российский танкист к 20 годам получил орден Мужества

Реклама

Спецоперация

09 октября 2022, 10:20

Рядовой ВС России восстановил линии связи под обстрелами ВСУ и взял в плен украинского корректировщика

Происшествия

09 октября 2022, 10:14

Появились снимки Крымского моста со спутника до и после аварии

Здоровье

09 октября 2022, 09:51

Депутаты предложили создать агентство по делам одиночества

Спецоперация

09 октября 2022, 09:45

Народная милиция ДНР штурмом взяла опорный пункт ВСУ

Спецоперация

09 октября 2022, 09:42

ВСУ атаковали пункт временного размещения в Старобельске

Общество

09 октября 2022, 09:38

Сотрудников «Белой дачи» поздравили с днем работника сельского хозяйства

Подмосковье

09 октября 2022, 09:31

Поселок Березки в городском округе Чехов комплексно благоустроили

Эксклюзив

09 октября 2022, 10:22

Учителей поздравили с профессиональным праздником и вручили награды в Котельниках

Глава городского округа Котельники поздравил учителей с профессиональным праздником

Читать 360tv в

В новой школе № 1 в микрорайоне Южный в Котельниках провели торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Преподавателей поздравил с профессиональным праздником глава городского округа Сергей Жигалкин.

На мероприятии присутствовали педагоги городских школ № 1, № 2 и № 3.

Реклама

«Это благородная профессия, которая действительно позволяет нашим ученикам впоследствии, будучи уже взрослыми, становиться ячейкой нашего общества. И от того, какую душу вы в них вкладываете, какие знания, от этого зависит не только наш завтрашний день, но зависит наше будущее», — сказал он.

Реклама

Жигалкин вручил учителям и воспитателям почетные грамоты и благодарственные письма.

«Вы формируете их, помогаете становиться мужчинами и женщинами с больших букв, личностями. Большое спасибо хочу сказать за это. Но помимо всего прочего, они выходят в жизнь и становятся гражданами своего государства, которое они должны хранить и хранят, и которое они приумножают богатством, и поэтому ваша роль и ваша профессия очень важны для общества и государства», — заявил на празднике депутат Сергей Архипов.

Мероприятие украсили творческие номера в исполнении участников коллективов Культурного комплекса «Котельники» и педагога Ксении Соломоновой.

В сентябре город Котельники отпраздновал свой 399-й день рождения. Основной площадкой для праздника стал Кузьминский лесопарк.

Праздники

Котельники

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама