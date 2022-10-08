Учителей поздравили с профессиональным праздником в Истре | 360°

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Учителей поздравили с профессиональным праздником в Истре

Глава Истры Витушева поздравила учителей с профессиональным праздником

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева поздравила местных педагогов с Днем учителя. Также она наградила учителей благодарственными письмами.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Телеканал «360»

«Дорогие педагоги. Позвольте в этот праздничный день выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но такой важный и благородный труд. За вашу ответственность и самоотдачу», — сказала она.

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В регионе работают более 2,7 тысячи учителей. Благодаря их профессионализму 10 школ Истры по итогам прошлого учебного года попали в список 500 лучших в Подмосковье.

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О своем опыте рассказала педагог с 52-летним стажем Валентина Бадьева. Все эти годы она преподавала уроки труда. С ее помощью многие школьники получили навыки бытовых дел. Учительница считает, что и сама многому научилась у своих учеников.

«Что они мне дали? Конечно, дружбу, заботу друг о друге, не терять, не забывать друг друга. Мы привыкли жить в коллективе и этот коллектив поддерживаем», — поделилась Бадьева.

Кроме того, для педагогов Истры организовали праздничный концерт.

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