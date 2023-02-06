Подмосковье 06 февраля 2023, 01:10 Учитель русского языка и литературы победил в муниципальном этапе конкурса «Педагог года 2023» в Клину

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Преподаватель старших классов Новощаповской школы по русскому языку и литературе Татьяна Кузьмина победила в муниципальном этапе конкурса «Педагог года 2023». Всего в Клину участие в конкурсе приняли девять педагогов учебных заведений округа, из них пять вышли в финал.

Победительнице вручили традиционный символ конкурса — игрушку в виде большого пеликана, который теперь отправится в школу имени Петра Едунова.

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Татьяна Кузьмина поделилась, что самым сложным и волнительным этапом конкурса была «Визитная карточка», а самым приятным оказался финал.

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«Победу помогли одержать мои коллеги, которые видят мои амбиции и поддерживают меня во всех начинаниях», — рассказала педагог.

Татьяна Кузьмина преподает русский язык и литературу в школе более шести лет, является классным руководителем. Это не первая награда за карьеру преподавателя — в 2020 году Татьяна стала лауреатом профессионального конкурса «Дебют года».

Весной Татьяна Кузьмина будет представлять городской округ Клин на областном этапе конкурса «Педагог года 2023».

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