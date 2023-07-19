19 июля 2023, 14:52
Учитель-логопед из Дубны прошел во второй тур всероссийского конкурса профессионального мастерства
Педагог-логопед из Дубны Елена Толкачева прошла во второй тур федерального конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Елена работает в детском саду № 11 «Созвездие». На следующий этап конкурса она прошла в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».
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«Напомним, Елена Толкачева стала абсолютным победителем регионального этапа конкурса. Она имеет большой педагогический стаж и является победителем многих профессиональных конкурсов», — добавили в пресс-службе.
Всего в конкурсе предусмотрено девять номинаций, педагоги Московской области будут бороться за первенство в шести из них.
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