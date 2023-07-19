Подмосковье 19 июля 2023, 14:52 Учитель-логопед из Дубны прошел во второй тур всероссийского конкурса профессионального мастерства Пресс-служба Министерства образования МО

Читать 360tv в

Педагог-логопед из Дубны Елена Толкачева прошла во второй тур федерального конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Елена работает в детском саду № 11 «Созвездие». На следующий этап конкурса она прошла в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».

Реклама

«Напомним, Елена Толкачева стала абсолютным победителем регионального этапа конкурса. Она имеет большой педагогический стаж и является победителем многих профессиональных конкурсов», — добавили в пресс-службе.

Всего в конкурсе предусмотрено девять номинаций, педагоги Московской области будут бороться за первенство в шести из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».