17 августа 2023, 14:24
Учитель из Серпухова Семен Ключанских присоединился к туру «Педагогический экспресс»
Преподаватель Губернского колледжа из Серпухова Семен Ключанских отправился в образовательный тур «Педагогический экспресс». Маршрут для учителей из 56 регионов России пройдет через Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик.
Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, поездку организовали в рамках проектов «Большая перемена» и «Больше, чем путешествие». Во время остановок специалисты посетят различные экскурсии.
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Кроме того, прямо в поезде для учителей проведут образовательные тренинги и лекции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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