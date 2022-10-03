Учитель из Лобни стала победителем губернаторского конкурса | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Учитель из Лобни стала победителем губернаторского конкурса

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Учитель русского языка и литературы, которая преподает в лицее в Лобне, — Юлия Алексеевна Ли — победила в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей Московской области. В этом году в муниципальном этапе конкурса участвовали 369 педагогов Подмосковья. Из них примерно 100 учителей одержали победу на региональном этапе. На федеральном уровне победить смог 51 педагог.

В рамках конкурса было предусмотрено значительное денежное поощрение для учителей. Они получили по 200 тысяч, выплата коснулась тысячи педагогов.

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В Подмосковье кроме федеральной премии примерно 100 лучших учителей могут рассчитывать на то, что получат еще и денежное поощрение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в размере ста тысяч рублей.

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