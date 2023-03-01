Подмосковье 01 марта 2023, 09:39 Учитель из Клина представит Подмосковье на всероссийском конкурсе молодых педагогов

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Учитель начальных классов Никита Никитин из Клина представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В нем принимают участие молодые специалисты, среди которых воспитатели и школьные психологи.

Никита Никитин работает в школе поселка Чайковского третий год. В его классе учатся в том числе дети из Донецка. Каждый урок педагог строит в игровой форме.

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Ранее Никита Никитин победил на областном этапе конкурса. Затем, на заочном туре всероссийского этапа, нужно было представить методические разработки, образовательный проект «Педагог и наставник» и написать эссе на тему «Учитель — герой нашего времени или нет?».

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«Я написал эссе на три листа. Много рассуждал. И пришел к выводу, что учитель — это не герой нашего времени. Но мы, педагоги, способны формировать лидерские качества в учениках. Кто знает, может, сейчас за партами сидят будущие герои страны», — поделился педагог.

Результаты заочного этапа скоро станут известны, после чего произойдет отсев конкурсантов. Участниками состязания стали свыше 1000 человек из 70 регионов страны. Очный этап состоится в апреле в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». Там также откроют детские сады и поликлинику.

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