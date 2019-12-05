За авторскую методику учитель из Балашихи стал лауреатом конкурса «Педагогический дебют-2019»

Авторская методика учителя из Балашихи удивила жюри конкурса «Педагогический дебют- 2019». Молодой преподаватель истории и обществознания применяет на своих уроках отрывки из произведений отечественной классики.

Источник фото: телеканал «360»

Коллеги называют ее скромной, тактичной и перспективной. Учитель истории и обществознания Ульяна Сафонова пришла работать в третью гимназию Балашихи сразу после университета, чуть больше года назад.

Отрывки из произведений Пушкина и Ломоносова — на уроке истории. Иллюстрировать тему литературой — это авторская методика педагога. Рассказывает, до революции предметы не разделяли и сейчас традиция возобновляется. Такая интегративная технология возбуждает интерес у современных школьников.

«Мы с детьми сравниваем фольклор красных, белых и фольклор народа и сразу дети, не изучая тему, задаются вопросом: „Если в фольклоре красные имеют не очень лесную оценку народа, то каким же образом они могли победить?“ И вот это вызывает интерес побуждает включаться в работу», — объяснила Ульяна Сафонова, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 3».

Ученики Ульяны Сафоновой победители олимпиад и исторических турниров. А в этом году учительница и сама приняла участие в конкурсе «Педагогический дебют- 2019».

Источник фото: телеканал «360»

Пройти муниципальный этап и попасть на областной вдохновили поддержка и пример коллег. Учитель этой же гимназии Евгения Орлова — лауреат областного конкурса «Педагог года-2017».

«Я тоже прошла подобное испытание. Это требует ресурс определенный и знания, и опыт. Ульяна Владимировна всегда прислушивается к коллективу, к педагогам опытным и накладывает свои особенности в преподавании, то есть у нее такой синтез правильный», — отметила Евгения Орлова, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 3».

В доме правительства Московской области подвели итоги регионального конкурса «Педагогический дебют-2019». За победу боролись более 50 молодых учителей Подмосковья. Ульяна Сафонова удивила жюри своим методом на открытом уроке и на других этапах конкурса. Оказалась в числе девяти победителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодарность конкурсу, организаторам, своей гимназии трудно выразить одним словом. Конечно, буду стараться дальше на Россию идти. И, вообще, думаю, в своей профессиональной деятельности расти, становиться лучше», — сказала Ульяна Сафонова.

На всероссийский этап молодая учительница планирует заявиться в следующем году. Сейчас учится в магистратуре на филологическом факультете. В гимназии кроме истории и обществознания, ей предложили вести и литературу.