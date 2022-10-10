Учитель из Балашихи решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Учитель из Балашихи решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации Учитель из Балашихи рассказал, что оставил работу в школе и решил отправиться добровольцем

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Житель Балашихи решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации. Раньше мужчина работал учителем в школе. В беседе с «360» он поделились своим мнением о том, почему это шаг был правильным.

«Такое время. Принято решение было добровольно мобилизоваться. Работаю в школе. Должен быть пример детям, рассказать про патриотизм, что родину надо любить», — сказал он.

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Провожать мужчину пришла его супруга. Женщина рассказала, что полностью поддерживает его.

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«Это его выбор, его решение. Родина у нас одна и мы ее должны защищать. Поэтому я с ним полностью согласна и солидарна, буду за него молиться, поддерживать, буду с ним на связи, насколько это будет возможно. Каждый христианин должен защищать свою родину», — заключила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мобилизованным предстоит пройти подготовку перед отправкой в зону СВО. В начале октября он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили парк «Патриот», где также проходят тренировки.

«Мы работаем в плотной связке и с Минобороны, и с Москвой, потому что призывники попадают в один мобилизационный центр. Парни готовятся исходя из своих военно-учетных специальностей. Следим за всем, что связано с питанием, подготовкой, обмундированием», — подчеркнул губернатор.

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