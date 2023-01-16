16 января 2023, 13:15
Учитель географии из Подольска получил звание заслуженного работника образования Подмосковья
Педагог гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид получил звание «Заслуженный работник образования Подмосковья». Учителя наградили за плодотворный труд.
Павел Красновид окончил бакалавриат МГУ и магистратуру МГПУ. Он преподает ребятам географию, а также занимает должность заместителя директора и руководителя школьного музея подольских курсантов. В 2019 году педагог стал призером конкурса «Учитель года», а в 2022-м — финалистом проекта «Классная тема!» на телеканале «Россия 1».
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Ранее лучшие учителя Подмосковья получили награды от губернатора Андрея Воробьева. В регионе около 50 тысяч преподавателей — по его словам, это большая команда профессионалов, которая постоянно растет.
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Учителя
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