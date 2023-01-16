Подмосковье 16 января 2023, 13:15 Учитель географии из Подольска получил звание заслуженного работника образования Подмосковья

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Педагог гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид получил звание «Заслуженный работник образования Подмосковья». Учителя наградили за плодотворный труд.

Павел Красновид окончил бакалавриат МГУ и магистратуру МГПУ. Он преподает ребятам географию, а также занимает должность заместителя директора и руководителя школьного музея подольских курсантов. В 2019 году педагог стал призером конкурса «Учитель года», а в 2022-м — финалистом проекта «Классная тема!» на телеканале «Россия 1».

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Ранее лучшие учителя Подмосковья получили награды от губернатора Андрея Воробьева. В регионе около 50 тысяч преподавателей — по его словам, это большая команда профессионалов, которая постоянно растет.

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