Подмосковье 29 марта 2024, 12:29 Учитель географии Александр Бронников представит Воскресенск на областном конкурсе педагогов Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Александр Бронников представит Воскресенск на региональном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья». Он работает учителем географии в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Педагог принял участие в совещании по подготовке к профессиональному конкурсу, которое прошло в Воскресенском научно-методическом центре. Участниками круглого стола стали победители муниципальных этапов конкурса прошлых лет. Они поделились методическими находками и своим опытом участия в педагогическом состязании.

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Александр Сергеевич рассказал о своей подготовке к конкурсу, о помощи администрации округа и коллектива лицея. Напомним, областной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» пройдет в Серпухове в апреле.

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